В ЮАР арестован сын диктатора Зимбабве 2 23.02.2026, 16:38

4,192

Беллармина Мугабе обвиняют в покушении на убийство.

Беллармин Мугабе, младший сын покойного президента Роберта Мугабе, был арестован после перестрелки в престижном районе Йоханнесбурга, ЮАР.

28-летний Беллармин Мугабе был арестован на прошлой неделе после того, как 23-летний мужчина получил огнестрельное ранение в доме в Йоханнесбурге. Он был взят под стражу вместе со своим телохранителем. Ни один из мужчин не прокомментировал предъявленные обвинения, сообщает ВВС.

В ходе обыска помещения полиция обнаружила гильзы, но огнестрельного оружия пока не нашла.

По словам прокуроров, Беллармин Мугабе и его телохранитель также обвиняются по двум дополнительным пунктам, включая воспрепятствование правосудию, что связано с пропавшим огнестрельным оружием.

Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Местные СМИ сообщили, что это садовник, а дом принадлежит семье Мугабе.

Рассмотрение дела в отношении сына президента и его телохранителя было отложено до 3 марта, когда будет подано ходатайство об освобождении под залог.

Двое сыновей бывшего президента от Грейс Мугабе, Роберт-младший и Беллармин, иногда живут в Йоханнесбурге.

Семья Мугабе на протяжении многих лет была замешана в ряде уголовных дел.

Старший брат Беллармина Чатунги Мугабе, Роберт Мугабе-младший, был оштрафован на 300 долларов в прошлом году после признания вины в хранении марихуаны в Зимбабве.

А их мать, Грейс Мугабе, обвинили в нападении на модель: в 2017 году она избила де вушку электрическим шнуром в присутствии своих сыновей в роскошном отеле Йоханнесбурга. В то время она была первой леди Зимбабве, и первоначально ей было предписано явиться в суд, но позже ей предоставили дипломатический иммунитет.

Беллармин — младший сын 2-го президента Зимбабве. Роберт Мугабе, скончавшийся в 2019 году, руководил Зимбабве 37 лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в возрасте 93 лет в 2017 году во время военного переворота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com