ЕС продлил на год санкции против России 1 23.02.2026, 16:53

В санкционный список добавили новых фигурантов.

Евросоюз официально продлил действие санкций против России еще на один год — до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение принято Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Речь идет о продлении решения Совета ЕС 2022/226, принятого после начала войны вокруг Украины. В документе указано, что срок действия санкционного режима в отношении РФ продлевается: в статье 10 прежняя дата — 24 февраля 2026 года — заменена на 24 февраля 2027 года.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации, то есть 24 февраля.

Кроме того, Евросоюз расширил персональные ограничения, включив в санкционный список восемь физических лиц в РФ. Это руководители нескольких исправительных учреждений, а также представители судебной и следственной системы в ряде регионов России, включая Алтайский край, Орловскую и Ленинградскую области и Еврейскую автономную область.

Вместе с тем до сих пор не согласован 20-й пакет новых санкций против России. Его блокирует Венгрия из-за прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию и Словакию, Будапешт не позволит продвигать в ЕС решения, важные для Киева.

