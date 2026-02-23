США выводят силы с основной базы на северо-востоке Сирии 23.02.2026, 17:41

1,628

Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Колонны техники заметили в районе провинции Хасеке.

Соединенные Штаты якобы начали выводить своих военных с основной базы на северо-востоке Сирии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным трех источников в военных и правоохранительных структурах Сирии, американцы 23 февраля начали выводить силы из крупнейшей базы США на северо-востоке страны – в городе Касрак провинции Хасеке.

Агентство также получило видеозапись, как грузовики движутся по трассе вблизи города.

В Центральном командовании США пока не комментировали эту информацию.

Касрак был основным хабом для коалиции союзников под руководством США для противодействия «Исламскому государству».

В случае полного вывода американских сил этой базы, в регионе останется еще одна база возглавляемой США коалиции – в городе Рмелан под границей с Ираком.

Один из сирийских собеседников поделился, что планы США предусматривают вывод сил в течение месяца, но пока непонятно, является ли это временной мерой или окончательной. Другой собеседник также сказал, что вывод сил продлится несколько недель.

С тех пор как правительственные силы нынешней сирийской власти взяли под контроль северо-восточные регионы Сирии в январе, США вывели свои войска из базы аль-Шаддади в провинции Хасеке, а также гарнизон в городе аль-Танф на стыке границ Сирии с Ираком и Иорданией.

Неназванный собеседник из США прокомментировал Reuters, что вывод американских сил происходит в рамках «продуманного и основанного на условиях» переходного периода. В США считают, что теперь им не обязательно присутствовать в Сирии в прежних масштабах «учитывая готовность сирийских властей брать на себя первоочередную ответственность за борьбу с террористической угрозой в пределах своих границ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com