США выводят силы с основной базы на северо-востоке Сирии
- 23.02.2026, 17:41
- 1,628
Колонны техники заметили в районе провинции Хасеке.
Соединенные Штаты якобы начали выводить своих военных с основной базы на северо-востоке Сирии.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
По данным трех источников в военных и правоохранительных структурах Сирии, американцы 23 февраля начали выводить силы из крупнейшей базы США на северо-востоке страны – в городе Касрак провинции Хасеке.
Агентство также получило видеозапись, как грузовики движутся по трассе вблизи города.
В Центральном командовании США пока не комментировали эту информацию.
Касрак был основным хабом для коалиции союзников под руководством США для противодействия «Исламскому государству».
В случае полного вывода американских сил этой базы, в регионе останется еще одна база возглавляемой США коалиции – в городе Рмелан под границей с Ираком.
Один из сирийских собеседников поделился, что планы США предусматривают вывод сил в течение месяца, но пока непонятно, является ли это временной мерой или окончательной. Другой собеседник также сказал, что вывод сил продлится несколько недель.
С тех пор как правительственные силы нынешней сирийской власти взяли под контроль северо-восточные регионы Сирии в январе, США вывели свои войска из базы аль-Шаддади в провинции Хасеке, а также гарнизон в городе аль-Танф на стыке границ Сирии с Ираком и Иорданией.
Неназванный собеседник из США прокомментировал Reuters, что вывод американских сил происходит в рамках «продуманного и основанного на условиях» переходного периода. В США считают, что теперь им не обязательно присутствовать в Сирии в прежних масштабах «учитывая готовность сирийских властей брать на себя первоочередную ответственность за борьбу с террористической угрозой в пределах своих границ».