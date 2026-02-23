Лукашенко подписал указ о весеннем призыве 2 23.02.2026, 19:09

7,154

Кого призовут?

Александр Лукашенко 23 февраля подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщила его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в марте-мае 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

