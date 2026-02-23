Власти Мексики раскрыли, как отследили наркобарона через его любовницу 4 23.02.2026, 20:17

9,380

За данные о Эль Менчо в США было объявлено вознаграждение в размере $15 млн.

Минобороны Мексики удалось выйти на главу крупнейшего и одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо через его любовницу. Об этом заявил министр национальной обороны страны Рикардо Тревилья Трехо, передает El Debate.

Власти опирались на информацию от этой женщины и некоторых лиц из ближайшего круга наркобарона.

Как рассказал Тревилья Трехо, благодаря разведывательной работе Мексики и США удалось отследить передвижения наркобарона. По его словам, 20 февраля установили местонахождение доверенного лица одной из партнерш Эль Менчо, а на следующий день она покинула объект, однако сам наркобарон остался в этом месте с охраной.

В тот же день началась подготовка к проведению операции, которая завершилась ликвидацией наркобарона.

Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ее ходе бойцы сил специального назначения Мексики подверглись нападению со стороны членов преступной организации. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон умер при транспортировке в Мехико.

За данные о самом Эль Менчо в Соединенных Штатах было объявлено вознаграждение в размере $15 млн, с 2020 года он находился в списке самых разыскиваемых преступников Управления по борьбе с наркотиками страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com