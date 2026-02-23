ВСУ поразили район сосредоточения российского дивизиона с ракетными комплексами «Бастион» 23.02.2026, 20:38

4,302

Видео.

ССО нанесли удар по району сосредоточения ракетного дивизиона «Бастион», складам боеприпасов и материально-технических средств на временно оккупированных территориях.

В ночь с 22 на 23 февраля 2026 года подразделения «Front Strike» Сил специальных операций осуществили успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам противника на ВОТ Украины.

В частности, на территории временно оккупированного Крыма был поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, которая имеет на вооружении береговые ракетные комплексы «Бастион».

Кроме того, на ВОТ Донетчины вблизи населенного пункта Нижняя Крынка был уничтожен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск «Юг».

А в районе Великой Новоселки поражен склад материально-технических средств оккупантов.

«Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия, направленные на снижение наступательного потенциала ВС РФ», - отмечается в комментариях под видео.

