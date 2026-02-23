Гаагский суд начал слушания по делу экс-президента Филиппин 3 23.02.2026, 21:17

3,876

Родриго Дутерте обвиняется в десятках убийств.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в понедельник, 23 февраля, открыл серию слушаний по утверждению обвинений в отношении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Он обвиняется по меньшей мере в 78 убийствах в ходе проводившейся в стране с 2011 по 2019 годы кампании по борьбе с наркопреступностью, передает DW.

80-летний экс-президент Филиппин находится в заключении в Нидерландах почти год. Он не явился на первое слушание по ходатайству защиты, которое было удовлетворено судом.

У здания МУС на демонстрации вышли как сторонники, так и противники Дутерте.

Зампрокурора МУС: Дутерте лично санкционировал внесудебные казни

«Он санкционировал убийства и лично выбирал некоторых жертв», - заявил заместитель прокурора МУС Маме Мандиайе Нианг. По его словам, Родриго Дутерте сыграл ключевую роль во внесудебных казнях подозреваемых в торговле наркотиками и их потреблении - сначала в качестве мэра города Давао, а с 2016 года и в качестве президента страны.

Начало слушаний в Гааге зампрокурора МУС назвал «напоминанием о том, что те, кто находится у власти, не выше закона».

По итогам недельных слушаний судьи МУС должны решить, следует ли начинать полноценный судебный процесс против Дутерте. Решение, как ожидается, будет принято в мае.

Адвокат экс-президента Филиппин Николас Кауфман отверг выдвинутые обвинения, назвав их «крайне необоснованными и политически мотивированными». «Он посвятил себя служению обществу, жизни, посвященной закону и порядку», - заявил Кауфман о филиппинском политике. Кауфман охарактеризовал Дутерте как «президента народа», который всегда защищал интересы малоимущих.

Родриго Дутерте за время своего пребывания на посту мэра Давао и впоследствии президента Филиппин вел неустанную борьбу с наркопреступностью, жертвами которой стали, по оценкам правозащитных организаций, около 30 000 человек. В марте 2025 года Дутерте был задержан по ордеру МУС на Филиппинах и передан суду в Гааге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com