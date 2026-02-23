ЕС окончательно одобрил депортации беженцев в третьи страны

ЕС окончательно одобрил депортации беженцев в третьи страны9
- 23.02.2026, 21:43
- 11,590
Кроме того, утвержден список «безопасных» стран.
Страны Европейского Союза окончательно утвердили изменение правил депортации, позволяющее быстрее выдворять соискателей убежища в центры предоставления убежища в странах, к которым они не имеют никакого отношения. Формальное решение было принято Советом ЕС в понедельник, 23 февраля, и вступит в силу 12 июня в рамках общеевропейской реформы правил предоставления убежища.
Согласно новым правилам, Германия и другие государства Евросоюза смогут депортировать людей в третьи страны даже в том случае, если у соискателей убежища там нет никаких личных связей. Ранее для этого требовалось наличие «тесной связи» - например, родственников или истории длительного проживания. Теперь будет достаточно соглашения между государством - членом ЕС и соответствующим государством. Такая модель ранее была опробована Великобританией и получила название «руандийской».
Кроме того, окончательно утвержден общеевропейский список «безопасных стран» происхождения, которым будут руководствоваться все члены Евросоюза. В него вошли страны Северной Африки - Марокко, Тунис и Египет, а также Косово, Колумбия и государства Южной Азии - Индия и Бангладеш.
В отношении граждан этих стран депортации из Германии и других государств ЕС смогут проводиться быстрее за счет ускоренных процедур рассмотрения заявлений. При этом автоматического отказа в убежище не предусмотрено: основания для его предоставления по-прежнему должны проверяться.
Страны - кандидаты на вступление в ЕС также будут считаться «безопасными» для своих граждан. В их числе, например, Сербия, Албания, Черногория и Турция. Однако из этого правила возможны исключения - в случае введения санкций ЕС или начала вооруженного конфликта в соответствующей стране. Такие списки до сих пор велись отдельными членами ЕС, в том числе Германией.
В середине февраля ужесточение миграционного законодательства ЕС одобрил Европарламент.