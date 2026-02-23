закрыть
Нетаньяху заявил о «сложных днях» для Израиля

  • 23.02.2026, 22:01
  • 3,536
Нетаньяху заявил о «сложных днях» для Израиля

Израильский премьер призвал оппозиционных политиков к единству.

Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит газета The Times of Israel.

«Мы переживаем сложные дни... Никто не знает, что принесет день (грядущий. — Прим.). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для споров. Нетаньяху подчеркнул, что в эти дни, как никогда, надо сплотить ряды народа, «стоять плечом к плечу».

«Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали — когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений», — подчеркнул политик.

