Нетаньяху заявил о «сложных днях» для Израиля 23.02.2026, 22:01

3,536

Израильский премьер призвал оппозиционных политиков к единству.

Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит газета The Times of Israel.

«Мы переживаем сложные дни... Никто не знает, что принесет день (грядущий. — Прим.). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для споров. Нетаньяху подчеркнул, что в эти дни, как никогда, надо сплотить ряды народа, «стоять плечом к плечу».

«Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали — когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений», — подчеркнул политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com