В Москве у Савеловского вокзала прогремел взрыв
- 24.02.2026, 8:31
Погиб сотрудник полиции.
В Москве произошел взрыв у припаркованного на площади Савеловского вокзала автомобиля ДПС. Погиб 34-летний патрульный, двое его коллег госпитализированы с ранениями. По предварительным данным, нападавший погиб на месте, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на российские СМИ.
Неизвестный подошел к автомобилю ДПС, припаркованному на площади Савеловского вокзала в Москве, и устроил взрыв в ночь на вторник, 24 февраля. По данным министерства внутренних дел России (МВД), в результате погиб 34-летний патрульный, двое его коллег госпитализированы с ранениями. Сначала заявлялось, что нападавший скрылся, но, по опубликованным позже уточненным данным, он погиб на месте.
Взрыв произошел в 00:05 (по Минску). По данным очевидцев, нападавший ввел съемку на телефон, указывает Telegram-канал «Осторожно, новости». На место происшествия прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает госагентство «РИА Новости».
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). При этом в посте в Telegram-канале СКР, опубликованном через несколько минут после заявления МВД о гибели нападавшего, указано, что факт смерти преступника пока установлен только «предварительно».
Три атаки на полицейских в Украине произошли за последние два дня
В ночь на 22 февраля у торгового центра во Львове прогремело два взрыва, в результате которых, по данным местных властей, погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще 25 человек получили ранения, двое из них - в очень тяжелом состоянии.
Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте и задержали подозреваемую - 33-летнюю жительницу города Костополь в Ровненской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за терактом стоит российская сторона, а исполнителей завербовали через Telegram.
Вечером 23 февраля взрывы прогремели в Николаеве и Днепре. В первом городе при взрыве на неработающей АЗС ранения получили семь полицейских. Произошедшее квалифицировано как теракт. В Днепре взрыв произошел в отделении полиции, никто не пострадал.
Глава нацполиции Украины Иван Выговский назвал произошедшее в Николаеве целенаправленной атакой на правоохранителей и связал этот взрыв с терактом во Львове. «Это не совпадение. После недавнего теракта во Львове враг пытается расшатать систему правопорядка», - заявил Выговский.