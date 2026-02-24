В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета2
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом она написала в своем Х.
Фон дер Ляйен отметила, что это уже ее десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны.
Она добавила, что приехала в украинскую столицу, чтобы «подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину финансово, военно и в течение этой суровой зимы».
«Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», – подчеркнула глава ЕК.
В свою очередь Кошта отметил, что цель поездки в Киев – «обеспечить справедливый и прочный мир в Украине».
