26 февраля 2026, четверг, 11:06
В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

  • 24.02.2026, 10:55
В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом она написала в своем Х.

Фон дер Ляйен отметила, что это уже ее десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны.

Она добавила, что приехала в украинскую столицу, чтобы «подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину финансово, военно и в течение этой суровой зимы».

«Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины», – подчеркнула глава ЕК.

В свою очередь Кошта отметил, что цель поездки в Киев – «обеспечить справедливый и прочный мир в Украине».

