Bayraktar впервые сбил над Черным морем копию «Шахеда» с помощью боеприпаса с ИИ 24.02.2026, 11:09

3,904

Стали известны подробности испытаний.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı успешно провел испытания в акватории Черного моря, впервые уничтожив воздушную цель с помощью нового боеприпаса EREN. В качестве мишени использовался беспилотник, имитирующий по характеристикам и форме дроны-камикадзе типа «Шахед».

Выпущенный с борта Akıncı боеприпас EREN обнаружил цель и уничтожил её прямым попаданием в воздухе. Видео с испытанием опубликовал в Facebook технический директор Baykar Сельчук Байрактар.

Суть испытаний

Испытания проводились над Черным морем, в районе побережья Синопа. Akıncı вылетел из летного центра в Чорлу (провинция Текирдаг) и преодолел около 600 км до зоны пуска.

В воздухе находилась цель, полностью копирующая габариты и профиль полета дронов типа Shahed. Ракета EREN в автоматическом режиме захватила цель и уничтожила её прямым попаданием.

Характеристики боеприпаса EREN

Это новая разработка турецкой компании Roketsan, которая превращает Akıncı из чисто ударного БПЛА в перехватчик дронов. Боеприпас оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, что позволяет развивать высокую скорость для перехвата воздушных целей.

Боеприпас использует электрооптическую головку самонаведения с элементами ИИ для распознавания и захвата целей, а также инерциальную и спутниковую навигацию (GNSS). Заявленная дальность поражения составляет более 100 км, а время нахождения в воздухе около 15 минут.

Использование Akıncı с ракетами EREN рассматривается как более экономичный способ борьбы с БПЛА по сравнению с использованием традиционных истребителей или дорогостоящих зенитных ракет.

Система способна самостоятельно сопровождать и поражать динамические цели, что снижает нагрузку на оператора и повышает точность в условиях маневренного воздушного боя.

