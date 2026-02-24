закрыть
Z-канал сообщил об успешном ударе ВСУ по российским военным на Курщине

  • 24.02.2026, 11:24
  • 7,806
Зентиный полк, который защищал позицию, увлекся празднованием 23 февраля.

Дроноводы ВСУ удачно накрыли скопление российских оккупантов у приграничного хутора Олешня, что в Курской области РФ. Войска агрессора понесли тяжелые потери. Об операции рассказал 23 февраля российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает «Диалог».

По данным Z-канала, удар был нанесен утром в понедельник. ВСУ использовали один беспилотник. В итоге были ликвидированы 5 оккупантов.

«Олешня. Сегодня утром залетела «птица» и спокойно отработала несколько раз. Суммарно 5 пацанов „200-х“. После этого также спокойно ушла», — написал «Северный канал».

Он уточнил, что прикрывать данную позицию должен был зенитный полк 106-й дивизии ВДВ. Однако они увлеклись празднованием российского Дня защитника Отечества.

