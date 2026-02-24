За поддержку Украины в Беларуси осудили минимум 403 человек 17 24.02.2026, 12:34

Имена многих мы не знаем.

За четыре года войны и поддержку Украины осудили не менее 403 человек, из них более 200 до сих пор находятся в заключении. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Среди осужденных 71 женщина. Также в заключении находятся минимум пять граждан Украины.

Подавляющее большинство приговоров связано с «содействием экстремистской деятельности» — 213 человек были осуждены за передачу фотографий и видеозаписей перемещения российской военной техники «экстремистским формированиям». 34 человека были осуждены по делам о саботаже, в том числе на железной дороге в Мачулищах, 47 человек — за намерение воевать на стороне Украины, 48 человек — за связь со спецслужбами Украины, 40 человек — за донаты полку Калиновского и ВСУ, 41 человек — за «измену государству».

Отметим, деятельность правозащитников в Беларуси ограничена, а многие белорусы не хотят сообщать, что их родственников осудили по политическим мотивам. Цифра, которую называют правозащитники, может быть в разы больше.

