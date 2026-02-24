закрыть
Склады белорусских предприятий завалены продукцией

10
  • 24.02.2026, 13:19
  • 5,120
Склады белорусских предприятий завалены продукцией

Белорусов вытесняют с российского рынка.

На складах предприятий Министерства промышленности Беларуси накопилось продукции на 4 млрд долларов, причем только за январь ее стало больше на 800 млн, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минпрома Андрей Кузнецов, соседний рынок ослаб да и традиционно белорусы не умеют продавать.

Промышленные предприятия, по словам министра, за год недобрали за свою продукцию на российском рынке 1 млрд долларов. Причем часть товаров туда завозили без оплаты. Всего из-за границы не возвращено почти 500 млн долларов экспортной выручки.

Отрицательные результаты в работе промышленности в Минпроме связывают с экономической ситуацией у традиционных партнеров, а также с недостаточным освоением новых рынков в странах дальней дуги, в том числе в Африке.

