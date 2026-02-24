закрыть
Названа общая стоимость всех земель Беларуси

12
  • 24.02.2026, 14:12
  • 2,918
Названа общая стоимость всех земель Беларуси

Это 37,2% от всех экономических активов страны.

Национальное кадастровое агентство (НКА) выложило данные о стоимости земельных участков как части национального богатства Беларуси.

Согласно информации НКА, общая стоимость земель республики превышает 615,37 млрд рублей — это 37,2% от всех экономических активов страны.

Наибольший вклад в эту сумму вносят земли городов и поселков городского типа: несмотря на всего 1,6% территории, они обеспечивают 33% общей стоимости. При этом сельскохозяйственные земли занимают большую площадь.

В НКА подчеркивают, что стоимость земель растет ежегодно примерно на 10%. Причины — рост цен на недвижимость, расширение городских зон и рост эффективности сельскохозяйственного производства, сообщает пресс-служба агентства.

