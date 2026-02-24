закрыть
ВСУ уничтожили «Бук», «Ураган» и центр управления армии РФ

1
  • 24.02.2026, 15:45
  • 3,040
ВСУ уничтожили «Бук», «Ураган» и центр управления армии РФ

По оккупантам летели ATACMS и не только.

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли серию успешных ударов по военной технике и центрам управления войсками армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, ночью подразделения ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области. В частности, были применены и ракеты ATACMS.

Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств центра «Рубикон» на ВОТ Запорожской области.

Вместе с тем, под ударом оказались склады боеприпасов и материально-технических средств врага в районе Приазовского ВОТ Донецкой области, а также склад боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области.

Кроме того, в районе Акимовки Запорожской области поражена ремонтная база противника. Также в районе Кацивели АР Крым зафиксирован удар по району сосредоточения живой силы врага.

Удары по технике россиян

Так, 24 февраля 2026 года ВСУ атаковали реактивную систему залпового огня «Ураган» в районе Любимовки ВОТ Запорожской области,.

Также вчера, 23 февраля, в районе Свободного на ВОТ Донецкой области поражен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

