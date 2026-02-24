Семья из Бразилии прошла сложнейшее ралли на своем Porsche 911

Семья из Бразилии прошла сложнейшее ралли на своем Porsche 9111
Они вместе преодолели 3 500 километров по бездорожью.
Семья Пиотто-Фогт из Бразилии на собственном спорткаре Porsche 911 Dakar совершила беспрецедентное приключение: они прошли один из самых тяжелых гоночных марафонов Южной Америки — «Rally dos Sertões», преодолев более 3 500 км по бездорожью, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Супруги Суселе и Фреди Пиотто-Фогт, вместе с сыном Жуаном Педро, стали первой командой, которая когда-либо участвовала в этом ралли на автомобиле Porsche. Обычно гонку проходят на мотоциклах, квадроциклах или багги, ведь трасса, действующая с 1993 года, считается одной из самых сложных на континенте.
Маршрут соревнования составил около 3 500 км, но общая дистанция семьи оказалась куда больше — с дорогой к месту старта и обратно их пробег превысил 7 400 км за две недели.
Семья использовала лишь один внедорожный автомобиль и машину сопровождения. Они ночевали в палатке на крыше, переходили броды и довели возможности автомобиля до предела, показав, что 911 Dakar — это не просто коллекционная игрушка.