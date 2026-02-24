закрыть
26 февраля 2026, четверг, 16:18
Семья из Бразилии прошла сложнейшее ралли на своем Porsche 911

1
  • 24.02.2026, 15:58
  • 1,700
Фото: Porsche

Они вместе преодолели 3 500 километров по бездорожью.

Семья Пиотто-Фогт из Бразилии на собственном спорткаре Porsche 911 Dakar совершила беспрецедентное приключение: они прошли один из самых тяжелых гоночных марафонов Южной Америки — «Rally dos Sertões», преодолев более 3 500 км по бездорожью, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Супруги Суселе и Фреди Пиотто-Фогт, вместе с сыном Жуаном Педро, стали первой командой, которая когда-либо участвовала в этом ралли на автомобиле Porsche. Обычно гонку проходят на мотоциклах, квадроциклах или багги, ведь трасса, действующая с 1993 года, считается одной из самых сложных на континенте.

Фото: Porsche

Маршрут соревнования составил около 3 500 км, но общая дистанция семьи оказалась куда больше — с дорогой к месту старта и обратно их пробег превысил 7 400 км за две недели.

Семья использовала лишь один внедорожный автомобиль и машину сопровождения. Они ночевали в палатке на крыше, переходили броды и довели возможности автомобиля до предела, показав, что 911 Dakar — это не просто коллекционная игрушка.

