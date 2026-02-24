Мексика дала отпор картелям 5 24.02.2026, 17:22

Власти ликвидировали 30 предполагаемых преступников и задержали 70 человек.

Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо выступил на пресс-конференции в Мехико, едва сдерживая эмоции, почтив память 25 бойцов Национальной гвардии Мексики, погибших в воскресенье. Они стали жертвами атак картеля, мстившего за операцию, в ходе которой был ликвидирован наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам министра, Осегера был ранен при задержании и умер под стражей. Он поблагодарил силовиков за выполнение задачи. Поздравления адресованы и президенту Клаудии Шейнбаум, которая демонстрирует более жесткий курс в борьбе с преступностью по сравнению со своим предшественником, проводившим политику «объятий, а не выстрелов».

Одним из ключевых кадровых решений Шейнбаум стало назначение бывшего руководителя полиции столицы Омара Гарсия Харфуча на пост министра общественной безопасности.

Ликвидация лидера картеля вызвало масштабные нападения по всей стране: боевики поджигали автобусы, блокировали дороги, атаковали военные объекты. В туристическом Пуэрто-Вальярта поднимались черные столбы дыма.

В ответ власти ликвидировали 30 предполагаемых преступников и задержали 70 человек, изъяв у них военное оружие и бронированную технику, что подчеркнуло масштабы вооружения картелей.

Шейнбаум подчеркнула, что в операции не участвовали силы США, хотя Мексика продолжает обмен разведданными, включая данные с дронов. Администрация президента США Дональда Трампа ранее признала картель иностранной террористической организацией.

На фоне убийств политиков, таких как мэр Уруапан Карлос Мансо, жители требуют решительных действий. Власти предупреждают, что усиление давления на картели может привести к новой волне насилия.

