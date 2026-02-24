закрыть
26 февраля 2026, четверг, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стратегический объект российской нефтянки в Татарстане пылает второй день

6
  • 24.02.2026, 18:36
  • 4,242
Стратегический объект российской нефтянки в Татарстане пылает второй день

Пожар видно из космоса.

В российском Татарстане сильный пожар, вспыхнувший результате атаки БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Калейкино, продолжается.

Об этом во вторник, 24 февраля, пишет «Радио Свобода», публикуя спутниковый снимок, который был сделан сегодня.

Данная НПС является ключевым узлом транспортировки российской нефти, в том числе в Европу через нефтепровод Дружба, напоминают журналисты.

Дым от одной из горящих бочек, протянулся аж до Нефтекамска, а это около 170 километров, заметили украинские Telegram-каналы.

В описании к еще одним кадрам отмечается, что «площадь пожара трудно представить».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип