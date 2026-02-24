Стратегический объект российской нефтянки в Татарстане пылает второй день 6 24.02.2026, 18:36

Пожар видно из космоса.

В российском Татарстане сильный пожар, вспыхнувший результате атаки БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Калейкино, продолжается.

Об этом во вторник, 24 февраля, пишет «Радио Свобода», публикуя спутниковый снимок, который был сделан сегодня.

Данная НПС является ключевым узлом транспортировки российской нефти, в том числе в Европу через нефтепровод Дружба, напоминают журналисты.

Дым от одной из горящих бочек, протянулся аж до Нефтекамска, а это около 170 километров, заметили украинские Telegram-каналы.

В описании к еще одним кадрам отмечается, что «площадь пожара трудно представить».

