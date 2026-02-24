Казахстан ввел языковой экзамен для получения ВНЖ 13 24.02.2026, 18:44

3,052

Придется сдать экзамен по казахскому языку на уровень А1.

В Казахстане ужесточили правила выдачи разрешения на постоянное проживание (РПП) и вида на жительство (ВНЖ). С 13 февраля власти будут проводить оценку «иммиграционного потенциала» иностранцев, желающих поселиться в республике. Для этого соискателю придется сдать экзамен по казахскому языку на уровень А1 (элементарное знание). Тест будет проводиться дистанционно и состоять из аудирования и чтения, на выполнение дадут 70 минут. Необходимо набрать не менее 30% правильных ответов по каждому блоку. При этом разрешается пересдача, пишет The Moscow Times.

После успешного прохождения экзамена заявитель должен будет заполнить анкету на портале migration.enbek.kz с указанием возраста, образования, владения языками, опыта работы и учебы, профессиональных компетенций и состояния здоровья. Автоматизированная система проанализирует ответы и начислит баллы. Для прохождения этого этапа нужно набрать не менее 400. Затем иммигранта ждет межведомственная проверка и собеседование. При этом заявитель обязан предоставить письменное согласие государства гражданства на выезд на ПМЖ либо «листок убытия» — в России так назывался документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета по месту жительства, но его больше не выдают. Юрист по миграционному праву Александр Чичков отметил, что пока этот пункт вызывает больше всего вопросов, поскольку неизвестно, что именно имеется в виду.

«Всех волнует листок убытия. Никто не понимает, как он будет выглядеть, непонятно, в каких странах он выдается, в каких нет. Что это — документ о снятии с регистрации по месту жительства в стране гражданства, постановка на консульский учет или что-то иное? Вероятно, введение этого документа станет основной сложностью для претендующих на РПП», — сказал эксперт, напомнив, что без РПП невозможно получить гражданство Казахстана.

Вся пятиэтапная цифровая оценка потенциального иммигранта занимает до 29 дней и завершается уведомлением о соответствии требованиям. В случае получения положительного ответа, иностранец может подавать заявление на РПП.

Чичков добавил, что новые правила касаются только тех, у кого еще нет разрешения на постоянное проживание. Для продления уже выданных ВНЖ проходить тестирование не нужно. Также, по словам юриста, дополнительные требования не распространяются на участников программы Digital Nomad Residence, которая предусматривает специальный визовый режим для иностранных IT-специалистов, проживающих в Казахстане и работающих оттуда на зарубежные компании. Среди других исключений — несовершеннолетние, инвесторы и представители востребованных профессий.

