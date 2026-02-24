Зимбабве отказалось от $350 млн из США 24.02.2026, 19:13

3,904

Из-за опасений за суверенитет.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва распорядился завершить переговоры с США по соглашению о финансировании здравоохранения на $350 млн. Об этом сообщает ZimLive.

Мнангагва лично распорядился прекратить переговоры по меморандуму.

Документ предусматривал прямой доступ США к данным о здравоохранении Зимбабве и доступ к критическим минеральным ресурсам страны, что вызвало протест властей. Кроме того, правительство отметило, что подписание двустороннего соглашения противоречит принципам многостороннего сотрудничества, учитывая выход США из Всемирной организации здравоохранения при администрации президента Дональда Трампа.

Хараре (столица Зимбабве) считает меморандум односторонним и подрывающим суверенитет.

США продолжают продвигать аналогичные соглашения в других африканских странах, уже подписавших соглашения в рамках стратегии America First Global Health Strategy.

США планировали завершить заключение двусторонних соглашений со странами — получателями помощи США в сфере здравоохранения к 31 декабря 2025 года с целью начать реализацию этих новых соглашений к апрелю 2026 года. Процесс продолжается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com