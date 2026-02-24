закрыть
26 февраля 2026, четверг
Зимбабве отказалось от $350 млн из США

  • 24.02.2026, 19:13
  • 3,904
Зимбабве отказалось от $350 млн из США

Из-за опасений за суверенитет.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва распорядился завершить переговоры с США по соглашению о финансировании здравоохранения на $350 млн. Об этом сообщает ZimLive.

Мнангагва лично распорядился прекратить переговоры по меморандуму.

Документ предусматривал прямой доступ США к данным о здравоохранении Зимбабве и доступ к критическим минеральным ресурсам страны, что вызвало протест властей. Кроме того, правительство отметило, что подписание двустороннего соглашения противоречит принципам многостороннего сотрудничества, учитывая выход США из Всемирной организации здравоохранения при администрации президента Дональда Трампа.

Хараре (столица Зимбабве) считает меморандум односторонним и подрывающим суверенитет.

США продолжают продвигать аналогичные соглашения в других африканских странах, уже подписавших соглашения в рамках стратегии America First Global Health Strategy.

США планировали завершить заключение двусторонних соглашений со странами — получателями помощи США в сфере здравоохранения к 31 декабря 2025 года с целью начать реализацию этих новых соглашений к апрелю 2026 года. Процесс продолжается.

