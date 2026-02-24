Павел Дуров: Печальное зрелище — государство, которое боится собственного народа 8 24.02.2026, 19:16

Павел Дуров

Основатель Telegram высказался о заведенном на него в РФ уголовном деле.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал уголовное дело, которые возбудили в отношении него в России в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

«Россия возбудила против меня уголовное дело по обвинению в „содействии терроризму“. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова», — написал бизнесмен.

Он назвал печальным зрелищем «государство, которое боится собственного народа».

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова в России подозревают в «содействии терроризму» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), пишет «Российская газета» со ссылкой на ФСБ.

По версии российских силовиков, с 2022 года через мессенджер было совершено более 153 тысяч преступлений, включая 33 с «диверсионно-террористической и экстремистской направленностью». Сообщается также, что теракт в московском «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года координировался через Telegram.

При этом Роскомнадзор направил команде Дурова более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, которые, как утверждается, остались без ответа.

Ранее сообщалось, что власти России приняли решение «начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram». Источники РБК рассказали, что Роскомнадзор начинает ограничивать работу Telegram уже с 10 февраля.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.

10 февраля Павел Дуров прокомментировал ограничение доступа к мессенджеру на территории России. По мнению бизнесмена, РФ ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан «перейти на государственное приложение, созданное для слежки и политической цензуры». Он не уточнил, о каком приложении идет речь, однако, судя по всему, имел в виду активно продвигаемый российскими властями «национальный мессенджер» Max.

«Восемь лет назад Иран попытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь принудительно перевести людей на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру, и предпочитают его подконтрольным приложениям», — сказал Дуров.

В августе 2024 года основателя Telegram задерживали во Франции, куда он прилетел на своем частном самолете.

Предпринимателю предъявили обвинения в соучастии в распространении детской порнографии, соучастии в наркотрафике, отказе предоставить информацию по запросу уполномоченных органов и других преступлениях. Вскоре после задержания Дурова отпустили под судебный надзор с обязательством отмечаться в полиции. В ноябре 2025 года французские следователи полностью сняли с него запрет на выезд из страны.

