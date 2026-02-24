Крупный производитель мяса из Беларуси подал на банкротство
Речь идет о белорусско-польском предприятии «Трокоб».
В Экономическом суде Брестской области 17 февраля возбудили дело о банкротстве совместного белорусско-польского предприятия «Трокоб», занимавшегося производством мясной и колбасной продукции.
Соответствующая информация появилась на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.
Как отмечается на сайте суда, предприятие обратилось с заявлением о финансовой несостоятельности самостоятельно. До этого «Трокоб» еще пытался избежать банкротства, однако неудачно.
Так, в ноябре-декабре 2025-го предприятие привлекло беспроцентный кредит на сумму чуть более 61 тыс. Эти деньги направили на погашение долгов перед Белинвестбанком.
Параллельно компания продавала имущество и истребовала задолженности других фирм, чтобы рассчитаться с работниками по зарплате и выполнить прочие обязательства.
Несмотря на предпринятые меры, долги предприятия на начало 2026-го составляют 179,7 тыс. Из них 25,6 тыс. – задолженность перед работниками.
При этом в активе у «Трокоба» есть имущество – но всего на 52,4 тыс. – и дебиторская задолженность (то, что должны компании другие лица) на 8,2 тыс.
Суд открыл конкурсное производство – этап банкротства, позволяющий рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника не получится, последует ликвидация предприятия.