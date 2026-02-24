Американский сенатор: Мы можем реально увидеть падение режимов в трех странах 9 24.02.2026, 22:43

Тед Круз

Режимы могут смениться уже в течение шести месяцев.

В течение ближайших шести месяцев Венесуэла, Иран и Куба могут избавиться от своих автократических режимов и изменить их на дружественные Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление сенатора от Республиканской партии Теда Круза в эфире CNBC.

По словам сенатора, режимы в этих трех странах действительно могут смениться в течение шести месяцев. Если это завершится успехом, то фактически станет крупнейшим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

«Мы находимся в моменте, когда в ближайшие шесть месяцев мы можем реально увидеть падение режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, и мы можем увидеть их замену правительствами, которые хотят быть друзьями Америки», - сказал он.

При этом Круз добавил, что есть «тысяча способов», при которых все может «пойти не так». Поэтому он не имеет «розовых иллюзий».

«Но если бы это произошло, это стало бы самым большим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены», - резюмировал он.

