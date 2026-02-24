На границе Афганистана и Пакистана произошел бой

На границе Афганистана и Пакистана произошел бой2
Власти обеих стран обвинили друг друга в вооруженном столкновении.
В приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на главу управления информации и культуры афганской провинции Нангархара Забихуллу Нурани.
По словам Нурани, сегодня днем в районе Шах-Кот уезда Назьян пакистанские войска открыли огонь по силам правящего в Афганистане движения «Талибан», на что те отреагировали ответными выстрелами. Он добавил, что в настоящее время столкновения прекратились, силы «Талибана» не понесли потерь.
Как отмечает Reuters, версия афганских властей отличается заявлений пакистанской стороны. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди в комментарии агентству сообщил, что «Талибы» открыли «неспровоцированный огонь» вдоль пакистано-афганской границы.
«Пакистанские силы безопасности отреагировали незамедлительно и эффективно, подавив агрессию талибов», — сказал Заиди. Он предупредил, что любая дальнейшая провокация будет встречена «немедленным и суровым ответом».