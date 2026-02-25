закрыть
27 февраля 2026, пятница, 1:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили танк, РСЗО и наземных роботов оккупантов на Константиновском направлении

  • 25.02.2026, 3:43
  • 1,730
ВСУ поразили танк, РСЗО и наземных роботов оккупантов на Константиновском направлении

Видео.

Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады поразили технику оккупантов дронами-камикадзе на Константиновском направлении.

Для атаки украинские воины использовали БПЛА PEGAS и «МАМОНТ».

В частности, были поражены:

1 танк;

1 пушка;

1 РСЗО "Град-П";

1 бронированный автомобиль;

5 автомобилей;

6 НРК;

9 рашистов.

Кадры боевой работы обнародовали воины ББпС «Спалах», Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип