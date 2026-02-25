ВСУ поразили танк, РСЗО и наземных роботов оккупантов на Константиновском направлении

Видео.

Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады поразили технику оккупантов дронами-камикадзе на Константиновском направлении.

Для атаки украинские воины использовали БПЛА PEGAS и «МАМОНТ».

В частности, были поражены:

1 танк;

1 пушка;

1 РСЗО "Град-П";

1 бронированный автомобиль;

5 автомобилей;

6 НРК;

9 рашистов.

Кадры боевой работы обнародовали воины ББпС «Спалах», Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона.

