ВСУ поразили танк, РСЗО и наземных роботов оккупантов на Константиновском направлении
- 25.02.2026, 3:43
- 1,730
Видео.
Пилоты 28-й отдельной механизированной бригады поразили технику оккупантов дронами-камикадзе на Константиновском направлении.
Для атаки украинские воины использовали БПЛА PEGAS и «МАМОНТ».
В частности, были поражены:
1 танк;
1 пушка;
1 РСЗО "Град-П";
1 бронированный автомобиль;
5 автомобилей;
6 НРК;
9 рашистов.
Кадры боевой работы обнародовали воины ББпС «Спалах», Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона.