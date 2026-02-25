закрыть
27 февраля 2026, пятница, 1:45
Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании

  • 25.02.2026, 6:59
Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании
Хулио Иглесиас

Испанский певец добивается компенсации.

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск против вице-премьера Испании Йоланды Диас, обвинив ее в клевете, сообщила El Mundo.

Речь идет об интервью и заявлении Диас 13 февраля о том, что бывшие сотрудницы Иглесиаса находились «в ситуации рабства».

«Ужасающие показания бывших сотрудников Хулио Иглесиаса раскрывают факты сексуального насилия и ситуацию рабства с властной структурой, основанной на постоянной агрессии», — написала Диас в соцсетях после сообщения в СМИ о жалобе, поданной двумя бывшими сотрудниками в прокуратуру Национального суда.

В иске Иглесиас требует, чтобы Диас публично отказалась от своих слов и выплатила ему компенсацию, сумма которой еще не определена.

