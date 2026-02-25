Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании 4 25.02.2026, 6:59

5,034

Хулио Иглесиас

Испанский певец добивается компенсации.

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск против вице-премьера Испании Йоланды Диас, обвинив ее в клевете, сообщила El Mundo.

Речь идет об интервью и заявлении Диас 13 февраля о том, что бывшие сотрудницы Иглесиаса находились «в ситуации рабства».

«Ужасающие показания бывших сотрудников Хулио Иглесиаса раскрывают факты сексуального насилия и ситуацию рабства с властной структурой, основанной на постоянной агрессии», — написала Диас в соцсетях после сообщения в СМИ о жалобе, поданной двумя бывшими сотрудниками в прокуратуру Национального суда.

В иске Иглесиас требует, чтобы Диас публично отказалась от своих слов и выплатила ему компенсацию, сумма которой еще не определена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com