Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании

Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании4
- 25.02.2026, 6:59
Испанский певец добивается компенсации.
Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск против вице-премьера Испании Йоланды Диас, обвинив ее в клевете, сообщила El Mundo.
Речь идет об интервью и заявлении Диас 13 февраля о том, что бывшие сотрудницы Иглесиаса находились «в ситуации рабства».
«Ужасающие показания бывших сотрудников Хулио Иглесиаса раскрывают факты сексуального насилия и ситуацию рабства с властной структурой, основанной на постоянной агрессии», — написала Диас в соцсетях после сообщения в СМИ о жалобе, поданной двумя бывшими сотрудниками в прокуратуру Национального суда.
В иске Иглесиас требует, чтобы Диас публично отказалась от своих слов и выплатила ему компенсацию, сумма которой еще не определена.