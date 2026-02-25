закрыть
25 февраля 2026, среда, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские производители массово подняли цены на сигареты

  • 25.02.2026, 10:11
Белорусские производители массово подняли цены на сигареты

Подорожает больше сотни наименований.

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) выложило новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Поднять цены в следующем месяце решили абсолютно все компании, торгующие табачными изделиями в Беларуси - как те, что сами производят сигареты, так и те, что ввозят свою продукцию из-за рубежа. Причем подорожает больше сотни наименований, отдельные позиции - сразу на 50 копеек, пишет «Телеграф».

Сама большая прибавка в цене - у Гродненской табачной фабрики «Неман». Этот производитель сразу на два вида сигарет поднял цену на 50 копеек , еще полтора десятка наименований прибавят в цене по 40-45 копеек . Такая же прибавка ждет больше двух десятков марок сигарет от ООО «Интер Тобакко».

У других производителей и поставщиков подорожание с 1 марта более скромное - в среднем +10 копеек . Всего в следующем месяце подорожает 118 марок сигарет.

Вот полный список марок сигарет, которые подорожают с 1 марта (со всеми ценами, заявленными белорусскими производителями, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке ):

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»

RB PERLIAMUTR Dark Blue — 50 копеек (4,20 → 4,70 рубля)

RB PERLIAMUTR Gold — 50 копеек (4,20 → 4,70)

RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)

RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)

RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)

RIGINS ORIGINAL SPECIAL — 40 копеек (4,10 → 4,50)

RIGINS ORIGINAL AURUM — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Gold MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)

Dove Platinum MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)

Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ООО «Табак-инвест»

Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ООО «Интер Тобакко»

RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)

RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)

RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)

RIGINS ORIGINAL BLUE — 45 копеек (4,05 → 4,50)

RIGINS ORIGINAL AURUM SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)

RIGINS ORIGINAL SILVER SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)

Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Gold SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove Platinum SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Dove SILVER SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)

Red Bor Red SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)

Red Bor Blue SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)

Dove GOLD MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)

Dove PLATINUM MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)

Red Bor Red MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)

Red Bor Blue MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)

Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)

Dove COMPACT GOLD, Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Dove COMPACT PLATINUM , Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Dove COMPACT SILVER, Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)

Red Bor Red COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)

Red Bor Blue COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)

ООО «Сентони ПРО»

Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ИООО «АЛИДИ-Вест»

Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)

ООО «ЭТЕРНА ПРАЙМ»

Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)

Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)

Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)

Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Государственное предприятие «Беларусьторг»

DUNHILL КОМПАКТ АРОМА РЭД (DUNHILL COMPACT AROMA RED) — 10 копеек (8,00 → 8,10)

DUNHILL КОМПАКТ АРОМА БРАУН (DUNHILL COMPACT AROMA BROWN) — 10 копеек (8,00 → 8,10)

DUNHILL FINE CUT BLUE — 10 копеек (8,50 → 8,60)

DUNHILL FINE CUT GOLD — 10 копеек (8,50 → 8,60)

DUNHILL КОМПАКТ БЛУ (DUNHILL COMPACT BLUE) — 10 копеек (7,90 → 8,00)

Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)

Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)

Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип