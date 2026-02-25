Белорусские производители массово подняли цены на сигареты
- 25.02.2026, 10:11
Подорожает больше сотни наименований.
Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) выложило новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Поднять цены в следующем месяце решили абсолютно все компании, торгующие табачными изделиями в Беларуси - как те, что сами производят сигареты, так и те, что ввозят свою продукцию из-за рубежа. Причем подорожает больше сотни наименований, отдельные позиции - сразу на 50 копеек, пишет «Телеграф».
Сама большая прибавка в цене - у Гродненской табачной фабрики «Неман». Этот производитель сразу на два вида сигарет поднял цену на 50 копеек , еще полтора десятка наименований прибавят в цене по 40-45 копеек . Такая же прибавка ждет больше двух десятков марок сигарет от ООО «Интер Тобакко».
У других производителей и поставщиков подорожание с 1 марта более скромное - в среднем +10 копеек . Всего в следующем месяце подорожает 118 марок сигарет.
Вот полный список марок сигарет, которые подорожают с 1 марта (со всеми ценами, заявленными белорусскими производителями, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке ):
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
RB PERLIAMUTR Dark Blue — 50 копеек (4,20 → 4,70 рубля)
RB PERLIAMUTR Gold — 50 копеек (4,20 → 4,70)
RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
RIGINS ORIGINAL SPECIAL — 40 копеек (4,10 → 4,50)
RIGINS ORIGINAL AURUM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Gold MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
Dove Platinum MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ООО «Табак-инвест»
Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ООО «Интер Тобакко»
RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
RIGINS ORIGINAL BLUE — 45 копеек (4,05 → 4,50)
RIGINS ORIGINAL AURUM SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
RIGINS ORIGINAL SILVER SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Gold SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove Platinum SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Dove SILVER SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
Red Bor Red SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
Red Bor Blue SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
Dove GOLD MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
Dove PLATINUM MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
Red Bor Red MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
Red Bor Blue MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
Dove COMPACT GOLD, Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Dove COMPACT PLATINUM , Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Dove COMPACT SILVER, Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
Red Bor Red COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)
Red Bor Blue COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)
ООО «Сентони ПРО»
Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ИООО «АЛИДИ-Вест»
Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)
ООО «ЭТЕРНА ПРАЙМ»
Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Государственное предприятие «Беларусьторг»
DUNHILL КОМПАКТ АРОМА РЭД (DUNHILL COMPACT AROMA RED) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
DUNHILL КОМПАКТ АРОМА БРАУН (DUNHILL COMPACT AROMA BROWN) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
DUNHILL FINE CUT BLUE — 10 копеек (8,50 → 8,60)
DUNHILL FINE CUT GOLD — 10 копеек (8,50 → 8,60)
DUNHILL КОМПАКТ БЛУ (DUNHILL COMPACT BLUE) — 10 копеек (7,90 → 8,00)
Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)