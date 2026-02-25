Мигранты снова пытались попасть в Литву из Беларуси 1 25.02.2026, 12:50

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на границе.

За минувшие сутки, 24 февраля, Литва предотвратила 8 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, следует из информации на сайте Службы охраны государственной границы балтийского государства.

Предыдущий раз такие попытки фиксировались 20 февраля.

С начала года на литовско-белорусском участке предотвращено 34 попытки нарушения границы (1, 6, 19, 20 января — 3, 10, 1, 1, а также 16, 20, 24 февраля — 2, 9, 8). Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда таких попыток было 96.

