Мигранты снова пытались попасть в Литву из Беларуси

Мигранты снова пытались попасть в Литву из Беларуси1
- 25.02.2026, 12:50
Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на границе.
За минувшие сутки, 24 февраля, Литва предотвратила 8 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, следует из информации на сайте Службы охраны государственной границы балтийского государства.
Предыдущий раз такие попытки фиксировались 20 февраля.
С начала года на литовско-белорусском участке предотвращено 34 попытки нарушения границы (1, 6, 19, 20 января — 3, 10, 1, 1, а также 16, 20, 24 февраля — 2, 9, 8). Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда таких попыток было 96.