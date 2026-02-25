закрыть
25 февраля 2026, среда, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мигранты снова пытались попасть в Литву из Беларуси

1
  • 25.02.2026, 12:50
Мигранты снова пытались попасть в Литву из Беларуси

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки на границе.

За минувшие сутки, 24 февраля, Литва предотвратила 8 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси, следует из информации на сайте Службы охраны государственной границы балтийского государства.

Предыдущий раз такие попытки фиксировались 20 февраля.

С начала года на литовско-белорусском участке предотвращено 34 попытки нарушения границы (1, 6, 19, 20 января — 3, 10, 1, 1, а также 16, 20, 24 февраля — 2, 9, 8). Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда таких попыток было 96.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип