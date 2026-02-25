Россия и Иран вступили в ценовую войну 25.02.2026, 15:01

Чтобы продать свою нефть Китаю.

Китай остался главным покупателем нефти у двух находящихся под тяжелыми санкциями поставщиков – России и Ирана. Чтобы склонить его переработчиков выбрать именно их сырье, им приходится сбрасывать цены. Скидки от России оказались больше, за счет чего она пока стала вытеснять Иран.

Сорт Urals, который раньше покупала прежде всего Индия, сейчас в китайских портах продается с дисконтом в $12 к цене барреля эталонной марки Brent, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знающих о проводящихся сделках. В январе скидка составляла $10. (Это данные с учетом транспортных расходов, в российских же портах баррели на прошлой неделе отгружались по $41,2-43,2, по данным Argus Media, то есть примерно на $27-29 дешевле Brent.) Иранцы увеличили свою скидку до $11 за баррель – с $8-9 в декабре, по словам трейдеров.

В результате среднесуточные объемы доставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 баррелей за первые 18 дней февраля, свидетельствуют данные Bloomberg об отслеживании судов. Это примерно на 20% больше, чем в январе, и на 50% больше, чем в декабре. Иранские же поставки, по данным Kpler, с начала года составили 1,2 млн баррелей: более-менее на этом уровне они держатся третий месяц, но оказались на 12% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Покупателями российских и иранских баррелей выступают независимые китайские НПЗ, которые традиционно готовы приобретать нефть, от которой отказываются другие страны. Однако их «поглощательная» способность ограничена: на них приходится лишь около четверти перерабатывающих мощностей страны, также для них действуют устанавливаемые правительством импортные квоты.

Крупные государственные нефтеперерабатывающие компании Китая традиционно избегали иранской нефти, а в последнее время в значительной степени отказались от торговли и с Россией. Цзянань Сунь, аналитик Energy Aspects, указывает на накопление санкционных баррелей как в наземных, так и в морских хранилищах Китая:

Частные китайские НПЗ не могут принимать больше, так как их мощности, по-видимому, исчерпаны.

В результате растут объемы нефти, которые Ирану и России приходится держать в море, используя танкеры как плавучие хранилища. Объем российской нефти в них с декабря держится на уровне около 140 млн баррелей. Это примерно на 60 млн (65%) больше, чем в конце августа, когда США удвоили импортные пошлины для Индии, требуя отказаться от российской нефти.

Индия продолжает сокращать ее закупки у России, с января импорт может упасть на 40% до 600 000 баррелей в сутки, согласно сценарию Rystad Energy.

