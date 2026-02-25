В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью3
- 25.02.2026, 17:03
- 4,992
В Варшаве считают их элементом координируемой гибридной атаки.
В Польше фиксируют появление новых методов незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, которая, по оценкам Варшавы, действует в рамках более широкой гибридной кампании, координируемой Кремлем.
По данным польских чиновников, в 2025 году на границе обнаружили как минимум четыре подземных туннеля, по которым переправляли мигрантов в Европейский Союз. Об этом сообщает The Telegraph.
Профессионально построенные ходы и специалисты с Ближнего Востока
По информации издания, белорусские структуры, находящиеся под влиянием Москвы, могли привлекать инженеров из Ближнего Востока для проектирования подземных маршрутов. В Варшаве считают, что это - очередной этап давления на ЕС через искусственно созданный миграционный кризис.
Польская пограничная служба отмечает, что современные системы наблюдения - тепловизоры, датчики движения и подземные сенсоры - позволили обнаружить нелегальные ходы еще на этапе их использования.
Крупнейший туннель: бетонные укрепления и сотни метров под землей
Один из самых масштабных туннелей нашли возле села Наревка. По оценкам властей, им воспользовались около 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Большинство из них задержали уже на польской территории.
Параметры подземного хода свидетельствуют о профессиональном подходе:
высота — примерно 1,5 метра;
длина - около 60 метров;
бетонные укрепления стен;
замаскированный вход в лесной зоне с белорусской стороны.
Эксперты отмечают, что подобные инженерные решения ранее применялись в конфликтах на Ближнем Востоке, однако прямых доказательств участия конкретных групп пока нет.
Польша усиливает границу, а организаторы ищут новые лазейки
В Варшаве считают, что появление туннелей - реакция на усиление пограничной инфраструктуры. Польша уже построила более 200 км инженерных барьеров и развернула масштабную систему видеонаблюдения.
Несмотря на это, в ЕС признают: после перекрытия одного маршрута организаторы нелегальной миграции быстро переходят к альтернативным схемам - от подземных ходов до использования воздушных шаров с контрабандой для тестирования систем безопасности.