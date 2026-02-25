закрыть
Белорусам повышают тарифы на газ и свет

4
  • 25.02.2026, 17:46
  • 1,326
Лукашисты снова взвинчивают платежи за коммунальные услуги.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию», сообщает пресс-служба правительства.

Постановлением предусматривается увеличение с 1 марта 2026 г. цен (тарифов), исходя из подходов, принятых при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 рубля или 0,5 базовой величины между всеми жилищно-коммунальными услугами.

Цены на газ увеличиваются на 7,07% (удорожание платежа за счет роста тарифа на данную услугу — 0,93 рубля)

Тарифы на электроэнергию увеличиваются на 7% (удорожание платежа — 2,99 рубля).

Тарифы на теплоэнергию увеличатся с 1 июня 2026 года на 7,3% (удорожание платежа — 3,12 рубля, в том числе на отопление — 2,6 рубля, на горячее водоснабжение — 0,53 рубля).

Удорожание 1 баллона сжиженного газа — 1,7 рубля.

