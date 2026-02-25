Украина делает ставку на истощение российских войск 25.02.2026, 18:25

Растущие потери неизбежно вынудят Путина к миру.

Украинское руководство признает, что сил для масштабного контрнаступления пока недостаточно. Поэтому главный приоритет на 2026 год — максимальное истощение российских войск. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что цель — уничтожать до 50 тысяч российских военнослужащих ежемесячно, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Киева, Россия с конца 2023 года сохраняет инициативу, но без серьезных прорывов, заплатив за минимальные территориальные приобретения огромными потерями. За два года ей удалось захватить менее одного процента территории Украины, потеряв сотни тысяч солдат.

Фронт за это время трансформировался: четкие линии боевого соприкосновения сменились «серой зоной» под постоянным наблюдением дронов. Это делает крупные наступательные операции крайне затруднительными. Россия адаптируется, переходя к тактике небольших штурмовых групп, однако давление Кремля заставляет продолжать наступления, что выгодно Украине как стороне обороны.

Украинские данные указывают на то, что ежемесячные потери РФ впервые превысили темпы ее рекрутирования. Проблемы со связью, включая перебои в работе Starlink, еще сильнее осложняют координацию российских войск.

Украина же выстроила цифровую систему учета уничтоженной техники и живой силы противника, позволяющую быстро корректировать тактику. Только в декабре 2025 года украинские дроны поразили свыше ста тысяч целей.

Одновременно Россия сталкивается с нехваткой личного состава и все сильнее полагается на иностранных наемников. Кремль опасается новой мобилизации из-за риска внутреннего недовольства.

Если тенденция сохранится и потери продолжат превышать набор, Путин может оказаться перед выбором без хороших вариантов. В Киеве надеются: именно эти обстоятельства рано или поздно вынудят Москву искать реальный путь к миру.

