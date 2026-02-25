Мерц в Пекине выступил с жестким предупреждением по торговле 25.02.2026, 18:58

Фото: Getty images

Канцлер Германии призвал Китай сократить субсидии и изменить экономическую политику.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин с призывом укрепить дипломатические отношения, но одновременно — с резкими замечаниями в адрес торговой политики Китая, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На заседании Германо-Китайского делового совета, где присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян, Мерц призвал Пекин сократить субсидии промышленности, усилить курс юаня и обеспечить стабильный экспорт критически важных материалов. По его словам, это создаст условия для «надежных и безопасных» экономических отношений двух стран.

Жесткость выступления Мерца заметно отличалась от более осторожной риторики других западных лидеров, недавно посещавших Китай. Тем не менее позже канцлер подчеркнул дружественный тон, заявив о стремлении выстроить личные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Ли Цяном.

Си в ответ говорил о необходимости укрепления стратегического доверия, но не затронул спорные торговые вопросы. В Пекине визит Мерца назвали «долгожданным» и расценили как шанс на перезагрузку отношений.

Поездка канцлера проходила на фоне роста напряженности между Европой и США. Евросоюз приостановил работу над торговой сделкой после решения Верховного суда США, признавшего тарифы Трампа незаконными. Вашингтон, в свою очередь, внимательно следит за тем, насколько близко Берлин будет взаимодействовать с Пекином.

Мерца сопровождают руководители крупнейших немецких компаний — Volkswagen, BMW, Siemens. Программа визита включает встречи с бизнесом и посещение штаб-квартиры компании Unitree Robotics.

Отношения Германии и Китая в последние годы осложнились из-за торгового дисбаланса, растущей зависимости Европы от китайских товаров и политической позиции Пекина по войне в Украине. Китай настаивает на переговорах «с учетом интересов всех сторон», что раздражает европейские правительства.

Эксперты отмечают, что Китай все активнее воспринимается Германией не только как партнер, но и как конкурент и системный соперник. На этом фоне Пекин стремится убедить Берлин смягчить риторику и отказаться от политики «дерискинга».

