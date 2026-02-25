Польша планирует удвоить численность армии 25.02.2026, 19:31

До 500 тысяч человек.

Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info.

«Армия численностью в полмиллиона человек – это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал он.

Глава минобороны отметил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.

По официальным данным, в настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тысяч человек.

