Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции 2 25.02.2026, 20:20

1,316

Жители Швейцарии считают кеш надежным способом сохранить сбережения.

В Швейцарии 8 марта состоится референдум о закреплении в Конституции положения о доступности наличных денег. Инициатива отражает стремление части граждан страны сохранить в обороте купюры на фоне все большего распространения безналичных и цифровых платежей, передает Bloomberg.

На голосование вынесут два похожих варианта инициативы, первый — от группы активистов, как писало Swiss Info, называется «Наличные — это свобода», второй –– аналогичный проект от правительства, оба отличаются лишь деталями, отмечает агентство.

Согласно двум опросам, проведенным телекомпанией SRG и Tamedia/20 Minuten, идею сохранения наличных в обороте на конституционном уровне одобряют около 60% избирателей.

Параллельно швейцарцы проголосуют по законопроекту об отмене «налога на брак», по которому сборы для супругов рассчитываются исходя из совокупного дохода. Кроме того, на референдуме рассмотрят предложения о снижении сборов на финансирование общественного вещателя и об увеличении расходов на борьбу с изменением климата.

В мире Швейцарию часто воспринимают как страну, «где все носят с собой чемоданы с наличными» и постоянно перепрятывают их с одного «номерного счета» на другой, отмечает Swiss Info. В то же время, указывает издание, оборот банкнот в стране сокращается, но «кеш продолжают воспринимать в качестве надежной формы хранения сбережений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com