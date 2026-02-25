Индия нашла замену российской нефти 25.02.2026, 21:10

Нью-Дели начали покупать нефть из Венесуэлы.

Индийский конгломерат Reliance Industries впервые с декабря 2023 года купил партию тяжелой нефти марки Merey из Венесуэлы у американской корпорации Chevron. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источник.

Поставляемая в рамках контрактов нефть окажется примерно на $15 за баррель дешевле Brent. По оценкам специалистов, ради сокращения расходов импортер в ближайшие месяцы увеличит фрахт крупных танкеров. Отмечается, что наращивание поставок из Венесуэлы позволит Индии дополнительно снизить закупки в России, что поспособствует улучшению отношений с США.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди. В рамках достигнутых договоренностей Трамп также сообщил о решении снизить взаимные таможенные пошлины на индийские товары с 25 до 18%.

При этом официальные лица в Индии эти заявления не подтверждали. Премьер-министр Нарендра Моди и министр торговли Пиюш Гоял, говоря о переговорах с США, отмечали, что итоговое соглашение между странами пока не подписано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com