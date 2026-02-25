FT узнала о намерении Ирана начать полноценную контратаку при нападении США 25.02.2026, 22:19

1,370

Тегеран будет двигаться в сторону эскалации.

Иранские власти намерены пересмотреть доктрину республики, ограничивающую ответные меры для сдерживания конфликта с США. Если Соединенные Штаты нападут, Иран планирует нанести существенный ущерб американским войскам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

Собеседник газеты отметил, что власти исламской республики хотят избежать «военной игры». Так он охарактеризовал удары Ирана по американским базам в Ираке в 2020 году и по Катару в прошлом году. «Иран будет двигаться в сторону эскалации, нанося удары по всему, что находится в пределах досягаемости, от американских баз до Ормузского пролива и американских военных кораблей»,— сказал источник FT.

Источник газеты отметил, что Иран может воспользоваться «слабостью» американской армии и ударить по военно-морским силам США в Персидском заливе и базам на Ближнем Востоке. По его словам, возможной атаке со стороны США Иран может противопоставить удары беспилотниками и баллистическими ракетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com