AFP: «Хезболла» заявила о невмешательстве в случае ударов США по Ирану 26.02.2026, 3:34

Но есть нюанс.

Военизированное ливанское движение «Хезболла» не будет вмешиваться в случае «ограниченных» ударов США по Ирану. Об этом пожелавший остаться анонимным представитель движения заявил AFP. Однако, добавил он, нападение на иранского лидера Али Хаменеи является для группировки «красной чертой».

«Если группа определит, что США пытаются спровоцировать падение иранского режима или нацелиться на верховного лидера, тогда вмешается «Хезболла»,— сказал собеседник агентства. Он предположил, что при таком сценарии союзник американцев Израиль «неизбежно начнет войну против Ливана».

17 февраля прошел второй этап переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана о ядерной сделке. Президент США Дональд Трамп дал Тегерану 10–15 дней на достижение договоренностей. 26 февраля в Женеве состоится очередной раунд непрямых переговоров между странами.

