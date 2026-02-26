Литва обновит Стратегию нацбезопасности
- 26.02.2026, 4:58
В том числе из-за гибридных атак режима Лукашенко.
Литва обновит свою Стратегию национальной безопасности. Документ одобрен Государственным советом обороны и отправлен на окончательное утверждение парламентом.
В стратегии национальной безопасности Литвы основное внимание уделяется подготовке к обороне в случае вооруженной агрессии и усилению сдерживания. «Обновленная Стратегия национальной безопасности является ответом на меняющуюся геополитическую ситуацию, растущие угрозы и гибридные атаки», — заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
В документе говорится, что Литва и другие страны региона сталкиваются с экзистенциальной угрозой, и что Россия в состоянии восстановить свой потенциал для ведения крупномасштабной конвенциональной войны с НАТО к 2030 году. В связи с этим литовское правительство планирует дальнейшее развитие своих вооруженных сил, расширение военной инфраструктуры и укрепление гражданской устойчивости.
Премьер-министр Ругинене подчеркнула, что обновление Стратегии национальной безопасности подтверждает приверженность Литвы коллективной обороне в рамках НАТО и сотрудничеству в Евросоюзе, и четко указывает на то, что национальная безопасность остается приоритетом.
В обновленном документе также освещаются угрозы со стороны Беларуси и Китая. К числу проблем также относятся растущая зависимость общества от информационных технологий, снижение рождаемости и усиление миграционного давления.