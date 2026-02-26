закрыть
В Беларуси запретили корейскую лапшу быстрого приготовления

1
  • 26.02.2026, 10:20
  • 1,074
Речь о двух позициях.

В Беларуси запретили два вида корейской лапши быстрого приготовления. Речь о двух позициях. Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Запрет начнет действовать с 27 февраля, пишет Onliner.

По информации Госстандарта, эта продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке пищевой продукции.

Проверка показала, что в лапше есть краситель рибофлавин (E101), который недопустим для этого вида продукции, несмотря на то что он был указан в маркировке.

Ввоз и продажу этой лапши в Беларуси запретили, продукцию должны изъять из обращения. Для одной из позиций также аннулировали документы о соответствии.

