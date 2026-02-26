закрыть
Z-блогеры сообщили о запрете госмессенджера Max в российских войсках в Украине

4
  • 26.02.2026, 11:48
  • 2,750
Из-за его уязвимости.

Российским военным в Украине после блокировки Telegram рекомендовали не пользоваться госмессенджером Max, сообщил в воскресенье Z-канал Fighterbomber со ссылкой на источники. «В войска Лаоса (эвфемизм РФ. — прим.) пришли распоряжения о запрете использования и установки самого защищенного в мире национального мессенджера на устройства с расширенными мультимедийными возможностями», — написал провоенный блогер, пишет .

Информацию о запрете госмессенджера российским солдатам и офицерам в Украине подтверждает источник «Медиазоны». По данным собеседника, это обусловливается тем, что сервис считается «недостаточно безопасным». Fighterbomber также добавлял, что в войска «совсем скоро» поступит не имеющая аналогов «каноничная программа», которую можно будет использовать для связи на фронте. О какой платформе идет речь, источники не сообщают.

Две недели назад Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить ограничения против Telegram из-за якобы неисполнения компаний российского законодательства и отказа от борьбы с мошенниками и террористами. Вслед за этим Z-сообщество и российские военные обрушились с критикой на власти из-за помех, мешающих связи на фронте.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ответ на это сообщал, что мессенджер не будут блокировать в зоне «СВО», подчеркнув, однако, что у силовиков есть «прямые подтверждения, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», которые якобы используют эти данные против ВС РФ.

20 февраля РКН заявил, что Telegram якобы создал и поддерживает инфраструктуру для «слива» персональных данных россиян сервисам «пробива». В МВД, со своей стороны, добавили, что эти платформы использовались для терактов. К кампании давления на Telegram 21 февраля подключилась и ФСБ, где заявили, что «ВСУ и спецслужбы Киева имеют возможность получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях». По утверждению спецслужбы, применение мессенджера Павла Дурова «неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих».

