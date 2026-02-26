Джон Болтон рассказал, зачем летал в Беларусь в 2019 году 3 26.02.2026, 11:55

Джон Болтон

Белорусы хотят представительного правительства, а не жить в диктатуре.

Американский дипломат Джон Болтон, который в 2018–2019 годах был советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, дал интервью программе «Горизонт событий» на канале «Вот Так». Среди прочего он рассказал о своей поездке в Беларусь в 2019 году.

Он выразил мнение, что белорусы хотят представительной власти, а не жить в диктатуре.

«Я хотел понять, действительно ли Лукашенко настолько обеспокоен собственным выживанием, как это выглядело», — заявил Болтон.

Болтон также рассказал, что сожалеет о том, что в НАТО не приняли Беларусь, Украину, Молдову и государства Кавказа, так как таким образом их оставили в «серой зоне», чем Россия постоянно пользуется. Даже если Владимир Путин уйдет, в России может сформироваться какое-то военное правительство.

Болтон рассуждает: условия для свободного демократического управления в России сейчас будет создать труднее, чем после распада Советского Союза, так как в СССР была государственная структура, на которую можно было опереться – при Горбачеве парламент мог демонстрировать независимость, при Путине такого нет. А напряженность «на периферии России», как говорит Болтон, не исчезнет, пока сама Россия не изменит свой курс на 180 градусов.

