Школьница из Сморгони выпила пачку парацетамола, чтобы пропустить контрольную 1 26.02.2026, 12:18

2,294

Ее забрали в реанимацию.

14-летняя девочка из Сморгони, находясь дома, выпила за раз больше 20 таблеток парацетамола. После этого она почувствовала тошноту и головокружение. Мама школьницы сразу же вызвала скорую помощь. Подробностями происшествия поделился Государственный комитет судебных экспертиз.

По заключению эксперта, у девочки диагностировали медикаментозное отравление. Ее определили в реанимацию. Как позже сама школьница рассказала правоохранителям, таблетки она приняла, чтобы намеренно ухудшить свое состояние и пропустить контрольную.

На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает, ее уже выписали из больницы.

