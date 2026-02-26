Выявлено шестьдесят российских агентов сети Пригожина 26.02.2026, 12:56

1,064

Евгений Пригожин

Теперь их контролирует российская СВР.

После гибели Евгения Пригожина в августе 2023 года его разветвленная сеть пропагандистов перешла под контроль российской Службы внешней разведки (СВР) и начала активно работать. Об этом свидетельствуют 1 431 страница внутренних документов, которые попали к журналистам в результате утечки информации. Удалось впервые идентифицировали более 60 агентов, работающих в России, Африке и Латинской Америке, пишет Forbidden Stories (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее показательных примеров стала Боливия. В июле 2024 года туда прибыла группа из семи «российских специалистов», чтобы помочь президенту Ласу Арсе, столкнувшемуся с обвинениями в инсценировке переворота. Агенты создали «антикризисный штаб», занялись переделкой медиа стратегии президента, подготовили позитивные материалы для прессы и разработали кампании дискредитации оппонентов. Одновременно они приступили к созданию полноценного офиса, собираясь нанять до 20 человек и закупив десятки телефонов, компьютеров и SIM-карт.

Документы показывают, что после смерти Пригожина сеть — известная как «Компания» или «Politology» — фактически была взята под управление СВР. В декабре 2023 года СВР и руководство «Компании» договорились о создании тайного финансового канала через подставные фирмы в Санкт-Петербурге, чтобы финансировать операции за рубежом и скрывать связь с российскими спецслужбами. Ключевую роль в этом процессе сыграл генерал Дмитрий Фадеев, бывший заместитель главы СВР Сергея Нарышкина.

Сеть агентов активно действует в Африке. В 2024 году офисы были открыты в Мали, Ливии, ЮАР и Руанде. «Компания» создает фейковые сайты, закупает поддельные аккаунты в соцсетях и финансирует пропагандистов, включая Telegram-каналы. В некоторых странах агенты нанимают местных журналистов и даже граффити-художников для создания антивоенных и антизападных посланий. Только в августе 2024 года, по данным документов, было размещено 516 материалов в СМИ на $340 тысяч.

Вся структура работает в тесной координации со СВР, включая сбор политической информации, вербовку «контрагентов» среди военных, чиновников и политиков, а также вмешательство в выборы — как, например, в Чаде и Центральноафриканской Республике.

Несмотря на провал операции в Боливии в 2025 году, «Компания» продолжает расширяться. По состоянию на конец 2025 года ее штаб-квартира в Санкт-Петербурге нанимала более 50 аналитиков, консультантов и медиамэнеджеров — свидетельство того, что российская машина дезинформации остается гибкой, живучей и растущей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com