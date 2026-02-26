FT: Иран решил предложить Трампу выгодную сделку в обмен на мир 5 26.02.2026, 13:59

Речь идет о финансовых стимулах.

Чтобы умилостивить Дональда Трампа, многие страны обещают ему миллиардные инвестиции и выгодные сделки. И даже заклятый враг – Иран, которому Трамп грозит войной, решил пойти тем же путем. Чтобы убедить президента США согласиться на сделку по ядерной программе и избежать войны, власти Исламской республики хотят предложить ему финансовые стимулы, включая инвестиции в нефтегазовый сектор страны, пишет Financial Times.

Знакомый с их идеями человек описал это словами о «коммерческой золотой жиле», которую Тегеран предложит Трампу, апеллируя к его любви заключать сделки, обещающие финансовую выгоду. Инвестиционные идеи «специально сформулированы для Трампа, обещая крупную экономическую выгоду в сфере нефти и газа, прав на добычу полезных ископаемых, важных минералов и всего такого», пояснил источник FT.

Обсуждались инвестиции США в нефтегазовую промышленность Ирана, но официальное предложение Вашингтону сделано не было, рассказал другой знакомый с ситуацией человек. По его словам, в качестве примера в Тегеране рассматривали ситуацию с Венесуэлой, где Трамп, захватив ее диктатора Николаса Мадуро, снизил градус напряженности с целью добиться нефтяных контрактов для американских компаний.

Никаких коммерческих предложений от Ирана США пока не получали, заявил FT высокопоставленный американский чиновник. «Этот вопрос никогда не обсуждался. Президент Трамп четко дал понять, что Иран не может обладать ядерным оружием или возможностью его создания», – добавил он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет в четверг в Женеве очередной раунд переговоров с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Трамп, собравший на Ближнем Востоке крупнейшую военную группировку со времен вторжения США в Ирак в 2003 году, предупредил Тегеран на прошлой неделе: у него есть «максимум» 15 дней, чтобы достичь соглашения, иначе «произойдут плохие вещи».

Иран – далеко не первый, кто пытается урегулировать конфликты с Трампом за счет заключения сделок. Другие страны и регионы, такие как ЕС, Япония, Саудовская Аравия, Индия, которых он пытался обложить пошлинами, соглашались купить американские товары на крупную сумму и/или инвестировать в США. Обычно размер таких обещаний варьируется от полутриллиона до триллиона долларов.

Но самые невероятные посулы Трампу делает Россия. Кирилл Дмитриев, спецпосланник Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций, напридумывал сделок аж на $14 трлн, включив в них совместную разработку нефтегазовых месторождений в Арктике и строительство тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом.

Предложенная Дмитриевым сумма в 5,6 раза превышает ВВП России и составляет 46% ВВП США (исходя из данных МВФ за 2025 год). Она примерно равна 28 годовым бюджетам России и почти трем годовым бюджетам США.

Об инвестициях в подобных масштабах Россия не может даже и мечтать. По данным ЮНКТАД, с 1992 по 2021 годы совокупные (от всех стран) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в нее составили $611,5 млрд – почти в 23 раза меньше, чем теперь Кремль предлагает одним только американцам.

По данным Банка России, ПИИ от США в 2007-2021 годах составили всего $10,7 млрд – в 1308 раз меньше предложения Дмитриева.

Расчет, по мнению Александры Прокопенко, научного сотрудника Белинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, делается на то, что падкий на яркие заголовки американский лидер будет впечатлен и продолжит в вопросе мирного соглашения по Украине давить на Киев из-за риска упустить триллионную выгоду в России. Она сказала The Moscow Times:

«Разумеется, к реальности эти триллионы не имеют никакого отношения. Это оценка «на глазок» потенциальных выгод, чтобы впечатлить Трампа и удерживать его внимание».

