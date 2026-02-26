Белгородский губернатор поручил найти местного жителя, который отказался его подвозить 9 26.02.2026, 14:14

3,990

Российский чиновник увидел в этом «обиду на власть».

Жители Белгородской области имеют «внутреннюю обиду» на местных чиновников, заявил Вячеслав Гладков, глава российского региона, терпящего бедствие из-за обстрелов и регулярных блэкаутов на фоне разрушения энергоинфраструктуры. Такой вывод белгородский губернатор сделал после того, как местный житель якобы отказался подвозить его до областного центра, пишет The Moscow Times.

«Возвращался с командировки, сломался поезд… Вышел, пытался найти машину, увидел [местного] жителя. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, метров 600-700 было — недалеко… Там уже ждала машина. Житель местный отказался доставить. Понимаю, что своих проблем много, а тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте — непонятно, зачем, непонятно, что хотят… Если честно, мне показалось, что есть внутренняя обида к власти. Или областной, или местной», — рассказал Гладков. По его словам, мужчина аргументировал отказ нежеланием «излишне эксплуатировать» автомобиль. Губернатор также заявил, что «попросит» главу Яковлевского района, где произошла эта история, «съездить поговорить» с «отказавшимся» помочь местным жителем, чтобы понять, «в чем обида, в чем мы недоделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти».

Это заявление губернатора прозвучало на фоне массированных ударов украинских войск по Белгородской области, которые усилились текущей зимой в ответ на целенаправленные обстрелы ВС РФ энергетических объектов Украины и Киева, которые уже прозвали «холодомором».

Тысяч белгородцев регулярно жалуются на отсутствие электричества, воды и отопления после ударов по ТЭЦ, а местные депутаты на этом фоне предложили разрешить закупать электрогенераторы за счет маткапитала. Помимо этого, жители области сообщают о бездействии властей, которые должны ремонтировать поврежденные в результате боевых действий жилища. Как сообщал накануне «Пепел», жители Грайворонского округа потребовали эвакуировать весь район и выплатить компенсации в связи с перебоями поставок товаров первой необходимости на фоне атак дронов ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com