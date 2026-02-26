Названы самые надежные автомобильные марки 2026 года

Названы самые надежные автомобильные марки 2026 года1
- 26.02.2026, 14:35
Lexus возглавляет список лидеров.
Обновленное исследование надежности автомобилей за 2026 год, и его результаты оказались самыми проблемными с 2022-го. Количество неисправностей, возникающих у владельцев после трех лет эксплуатации, продолжает расти: средний показатель отрасли достиг 204 проблем на 100 автомобилей (PP100). Чем ниже значение, тем надежнее марка, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Lexus в очередной раз занял первое место, показав всего 151 PP100, значительно опередив средний результат премиум-сегмента — 217 PP100, который продолжает ухудшаться. Премиальные автомобили отстают от массовых по семи из девяти исследуемых категорий, включая функциональность, управляемость, дисплеи и качество езды.
Среди массовых брендов лучшим стал Buick (160 PP100), далее идут Mini (168 PP100) и Chevrolet (178 PP100). В числе самых надежных моделей — Toyota Corolla и Camry, Subaru Crosstrek, Chevrolet Equinox и Ram 1500.
Основные жалобы касаются мультимедийных систем: проблем с подключением смартфонов, Bluetooth, беспроводной зарядкой и фирменными приложениями производителей. Владельцы также упоминают посторонние шумы и недочеты в отделке.
Качество длительной эксплуатации приобретает особое значение.
Топ-5 самых надежных марок 2026:
Lexus — 151
Buick — 160
Mini — 168
Cadillac — 175
Chevrolet — 178
Антирейтинг:
Хуже всего показали себя Volkswagen (301), Volvo (296) и Land Rover (274).
Эксперты считают, что стремление производителей перегружать автомобили технологиями ухудшает пользовательский опыт. По их мнению, автокомпаниям стоит сосредоточиться на качестве базовых функций, прежде чем добавлять новые цифровые решения.