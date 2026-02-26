Названы самые надежные автомобильные марки 2026 года 1 26.02.2026, 14:35

Lexus возглавляет список лидеров.

Обновленное исследование надежности автомобилей за 2026 год, и его результаты оказались самыми проблемными с 2022-го. Количество неисправностей, возникающих у владельцев после трех лет эксплуатации, продолжает расти: средний показатель отрасли достиг 204 проблем на 100 автомобилей (PP100). Чем ниже значение, тем надежнее марка, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Lexus в очередной раз занял первое место, показав всего 151 PP100, значительно опередив средний результат премиум-сегмента — 217 PP100, который продолжает ухудшаться. Премиальные автомобили отстают от массовых по семи из девяти исследуемых категорий, включая функциональность, управляемость, дисплеи и качество езды.

Среди массовых брендов лучшим стал Buick (160 PP100), далее идут Mini (168 PP100) и Chevrolet (178 PP100). В числе самых надежных моделей — Toyota Corolla и Camry, Subaru Crosstrek, Chevrolet Equinox и Ram 1500.

Основные жалобы касаются мультимедийных систем: проблем с подключением смартфонов, Bluetooth, беспроводной зарядкой и фирменными приложениями производителей. Владельцы также упоминают посторонние шумы и недочеты в отделке.

Качество длительной эксплуатации приобретает особое значение.

Топ-5 самых надежных марок 2026:

Lexus — 151

Buick — 160

Mini — 168

Cadillac — 175

Chevrolet — 178

Антирейтинг:

Хуже всего показали себя Volkswagen (301), Volvo (296) и Land Rover (274).

Эксперты считают, что стремление производителей перегружать автомобили технологиями ухудшает пользовательский опыт. По их мнению, автокомпаниям стоит сосредоточиться на качестве базовых функций, прежде чем добавлять новые цифровые решения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com