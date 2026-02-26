закрыть
Путинские пропагандисты потроллили Лукашенко

3
  • 26.02.2026, 15:25
  • 6,760
Видеофакт.

Кремлевский пул показал, как Лукашенко, который приехал на заседание Высшего госсовета «союзного государства России и Беларуси», выходит из авто, хотя лукашенковские пропагандисты избегают этих кадров.

Также Лукашенко обрадовался, когда его назвали «господином».

