Путинские пропагандисты потроллили Лукашенко 3 26.02.2026, 15:25

6,760

Видеофакт.

Кремлевский пул показал, как Лукашенко, который приехал на заседание Высшего госсовета «союзного государства России и Беларуси», выходит из авто, хотя лукашенковские пропагандисты избегают этих кадров.

Также Лукашенко обрадовался, когда его назвали «господином».

